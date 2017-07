18- Jährige bei Unfall getötet

"Die meisten Kameraden kannten das Opfer, eine junge Frau aus unserem Ort. Das machte den Einsatz umso dramatischer, aber damit muss man leider umgehen lernen", war auch Bernhard Rögl, der Kommandant der Feuerwehr Weng in Innkreis, nach dem Einsatz niedergeschlagen.

Die 18- jährige Einheimische war laut ersten Informationen mit ihrem Kleinwagen auf dem Weg nach Hause, als sie auf der B 148 in einer langgezogenen Kurve einen vor ihr fahrenden Pkw überholen wollte. Bei dem Überholvorgang hatte sie offenbar den entgegenkommenden Sattelschlepper übersehen - sie verriss noch das Auto, doch die Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Der Aufprall kam mit voller Wucht und Geschwindigkeit und war so heftig, dass das Auto bis zur Rückbank zusammengepresst wurde: "Das Fahrzeug war extrem deformiert, die Bergung der Insassin sehr sehr schwierig", so Rögl.

Die 18- Jährige war sofort tot, der dennoch herbeigeholte Notarzt des Roten Kreuzes konnte nichts mehr tun, um das junge Leben noch zu retten.

Der Lenker des Lastwagens blieb augenscheinlich unverletzt, dürfte aber einen Schock erlitten haben.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung