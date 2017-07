16- Jähriger stürzte nach Fest in den Tod

Mit einer Tragödie endete in Peilstein das jährliche Feuerwehrfest: Am Heimweg kletterte ein 16- jähriger Bursch bei einem Bauernhof auf Kälberboxen - und fiel dazwischen in einen schmalen Spalt. Am Samstagmorgen fanden die Bauern am Weg in den Stall den leblosen Burschen. Eine Obduktion soll Fragen klären.