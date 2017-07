15- Jähriger drohte Amoklauf in Schule an

"Ich werde sie umbringen" - gegenüber Freunden drohte ein Gmundner mehrmals mit einem Anschlag bzw. einem Amoklauf in seiner ehemaligen Schule in Ohlsdorf. Beim Oberösterreicher, der als "auffällig" galt, wurden Hieb- und Stichwaffen und eine Gastpistole gefunden - eine scharfe Waffe hatte er in Reichweite.