12.000 Kunden plötzlich ohne Strom!

In beiden Fällen sollen Kabeldefekte im Mittelspannungsnetz die Ursache für den Stromausfall gewesen sein. Als Folge davon saßen Tausende Menschen teilweise stundenlang im Dunkeln. "Der Schaden ist bei einem Verbindungsstück, einer Muffe, aufgetreten - vermutlich eine Materialermüdung", sagt Johannes Zimmerberger, Technischer Geschäftsführer der Linz Strom GmbH, den Störfall im Raum Freistadt. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen, der Fachbegriff für den Vorfall: Erdschluss.



Langwierige Fehlersuche

Jedenfalls war es eine Riesenaufregung, als um 1 Uhr Früh in Teilen der Innenstadt sowie in angrenzenden Gemeinden plötzlich die ungeplante Finsternis eintrat. Mehr als 1300 Haushalte waren betroffen davon, die letzten hatten erst um 4.30 Uhr wieder Strom. "Die Fehlersuche im Leitungsnetz hat doch einige Zeit in Anspruch genommen, weil es sich um ein ländliches Gebiet handelt, in dem die Trafostationen relativ weit voneinander verstreutliegen", erklärt Zimmerberger. In Wels und Umgebung waren 11.000 Kunden von einem Stromausfall betroffen. "Bei uns ist der Ausfall um 22.15 Uhr, ausgehend vom Pilgerweg in der Gemeinde Thalheim, aufgetreten. Bis wir den Schaden restlos behoben und alle Objekte mit Strom versorgt haben, war es kurz vor Mitternacht", sagt Hans Reifeneder, Sprecher der EWWE- Gruppe.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung