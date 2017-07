10- jährige Schülerin als rettender Engel

Freitagnachmittag war ein 58- Jähriger in seinem Heimatumfeld mit dem Fahrrad unterwegs, strampelte kurz nach 15 Uhr über einen landwirtschaftlichen Feldweg in der Gemeinde St. Peter am Wimberg, als er plötzlich zu Sturz kam. Ob durch einen Fahrfehler oder durch ein gesundheitliches Problem ist noch unklar. Jedenfalls blieb der Verunglückte bewusstlos am Wegrand liegen.

Vater und Großvater begannen mit Reanimation

In der Nähe spielte gerade eine zehnjährige Schülerin neben dem elterlichen Anwesen. Das Mädchen sah das reglose Unfallopfer, verständigte sofort ihre Eltern. Die alarmierten die Rettung, dann eilten ihr 44- jähriger Vater und ihr 60- jähriger Großvater zu dem Verunglückten, begannen mit Reanimationsmaßnahmen, bis das Notarztteam des Roten Kreuzes Rohrbach und die Rettung aus Neufelden eintrafen. Die Retter setzten die Reanimation fort, konnten den 58- Jährigen ins Leben zurück holen.

Geretteter in Intensivstation in stabilem Zustand

Das Unfallopfer wurde mit dem Rettungsheli "C 10" ins Linzer Elisabethinen- Spital geflogen, wird in der Intensivstation betreut. Sein Zustand ist stabil.

Johann Haginger, Kronen Zeitung