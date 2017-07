Wirtshaus- Phantom räumt Vorratskammern leer

Ermittler im Bezirk Waidhofen an der Thaya hatten bald nach Beginn der Einbruchsserie im Herbst des vergangenen Jahres den Verdacht, dass ein "alter Bekannter" wieder zurück sei - ein Obdachloser, mittlerweile 61 Jahre alt. "Der Mann streift seit Jahrzehnten immer wieder durch die Region, schlägt sein Lager oft im Wald auf und stiehlt, was er zum Leben braucht", schildert ein erfahrener Beamter.

Auch bei den 26 Einbrüchen sowie 14 Einschleichdiebstählen in Groß Siegharts, Weinern und Sieghartsles sowie bei weiteren zwei Coups in Schönfeld an der Wild im Bezirk Zwettl waren nur Speisen, Getränke, Zigaretten und ein wenig Geld weggekommen. Die Spur zu dem 61- Jährigen verdichtete sich. Doch der wieselflinke Vagabund war nicht zu fassen. Jetzt klickten in Groß Siegharts aber doch die Handschellen. Der Verdächtige ist geständig - Haft.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung