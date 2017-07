Wird Trinkwasser bald teurer?

Der "Kampf" um sauberes Trinkwasser geht in die nächste Runde. Trotz zahlreicher Vorschriften sorgt vor allem der Düngereinsatz in der Landwirtschaft für eine erhöhte Nitrat- Belastung in den Aufbereitungsanlagen. Ein Experte der EVN- Wasser erklärt: "Aufgrund der Werte werden Filteranlagen benötigt. In Zukunft heißt das also Mehrkosten für die privaten Haushalte. Wir können jedoch mit unseren Naturfilteranlagen die Preise und das Nitrat klein halten."

Die heimische Landwirtschaftskammer spricht indes von einer klimatischen Problematik. "Aufgrund der Hitze ist der Boden durchlässiger geworden. Unsere Bauern versuchen, beim Dünger zu sparen. Zu viel bringt niemand absichtlich aus", so Experte Ferdinand Lembacher. Für den Herbst soll aber nun ein "Aktionsprogramm Nitrat" beschlossen werden. Ziel sei es, dass die Belastung abnimmt und die Landwirte einen engeren Spielraum für die Düngung bekommen.

Josef Poyer, Kronen Zeitung