Starkes Europa braucht starkes Niederösterreich

Grenzen abbauen und die Zusammenarbeit verstärken - das war das Ziel eines gesprächsreichen Tages von Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner in Berlin. In der deutschen Hauptstadt traf sie am Mittwoch auch Innenminister Thomas de Maizière. Gesprächsthemen: Sicherheit in Zeiten von Terror und Cyber- Kriminalität.