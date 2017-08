Kälte- Firma schafft jetzt coole Jobs

Positive Zwischenbilanz: Die Wirtschaft zwischen Enns und Leitha entwickelt sich derzeit gut. 51 Betriebsansiedelungen und -erweiterungen konnten in diesem Umfeld in den vergangenen sechs Monaten mit tatkräftiger Hilfe von Ecoplus und der blau- gelben Wirtschaftsparks verzeichnet werden. Unter anderem konnte der Firma Carrier Transicold Austria, die sich mit dem Aufbau, der Wartung und der Reparatur von Kältegeräten für Kühllogistik beschäftigt, ein neuer Standort im IZ NÖ- Süd in Wiener Neudorf vermittelt werden. Und die Firma "Resch & frisch" baut derzeit im Wirtschaftspark Wolkersdorf ein modernes Verteilzentrum.

Und das Interesse bleibt ungebrochen: Derzeit sind weitere 300 Projekte in Bearbeitung.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung