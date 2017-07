Käfer, Pilze nagen an vielen Bäumen

Unsere Waldbauern sind in Sorge! Die erste Borkenkäfergeneration der Saison ist in weiten Teilen Österreichs geschlüpft. Je nach Höhenlage hat der Flug der Tiere bereits begonnen oder steht unmittelbar bevor. Das Wichtigste ist laut Experten, dass die Besitzer ihren Wald beobachten und bei Befall die Bäume sofort schlägern und entfernen. Nur so könne man ein weiteres Ausbreiten der Schädlinge verhindern. "Ich bin mit meinen Leuten täglich unterwegs, um die betroffenen Waldbesitzer zu unterstützen", erklärt Franz Fischer aus Raabs an der Thaya, Obmann des Waldbauernverbandes.

Im Steinfeld in der Region Wiener Neustadt und Neunkirchen gibt es außerdem Probleme bei Schwarzkiefern: Eine gefährliche Pilzkrankheit macht dem Baumbestand zu schaffen.

Lukas Lusetzky und Mark Perry, Kronen Zeitung