Jacke verriet Räuber bei Polizeikontrolle

"Diese Jacke kennen wir doch!" Dieser Gedanke kam Polizisten in St. Pölten, als ein Mann in einem Taxi an ihnen vorbeifuhr. Eine Trafikantin im Stadtteil Spratzern hatte den Beamten kurz zuvor die Kleidung eines mit einem Messer bewaffneten Täters beschrieben, der ihr mehrere hundert Euro geraubt hatte. Sofort nahm die Streife die Verfolgung auf und stoppte den Wagen.

Der Fahrgast wurde festgenommen, leugnete vorerst den Überfall jedoch. "Im Verhör verstrickte sich der Verdächtige aber in Widersprüche", berichtet ein Ermittler. Letztlich legte der 23- Jährige ein Geständnis ab. Er sitzt hinter Gittern.