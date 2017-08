Hundestreife jagte Kriminelle, Täter flüchtig!

Ein Fall für den Kommissar mit der kalten Schnauze: Unbekannte waren in eine Gärtnerei in Göpfritz an der Wild eingestiegen. Sofort nach der Alarmierung der Polizei wurde auch eine Diensthundestreife eingesetzt. Der Vierbeiner konnte noch weggeworfenes Einbruchswerkzeug erschnüffeln, dann verlor sich die Spur der Kriminellen. Dieselben Täter dürften auch im Lagerhaus und im Vereinsgebäude des Tennisklubs nach Beute gesucht haben.

Gleich neun (!) heimische Unternehmen sowie beliebte Vereine suchten die Mitglieder einer gut organisierten Bande dann noch in Gars am Kamp heim. Dabei plünderten sie auch die Kassen von Kaffeeautomaten sowie einen Tresor. Geld und Schmuck sind weg.

Und auch im Bad der Stadt Zwettl mussten die Gesetzeshüter nach verwertbaren Spuren suchen. Ungebetene Gäste durchwühlten Büros sowie den Kassenraum und flüchteten mit Wechselgeld.

Lukas Lusetzky und Mark Perry, Kronen Zeitung