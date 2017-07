Hitziger Streit um die Polizei

Offenbar munitioniert die SP in der politischen Auseinandersetzung auf, während die VP mit Johanna Mikl- Leitner an der Spitze Zurückhaltung gelobt hat. Das aktuelle Streitthema: die Sicherheit. Franz Schnabl, seit einem Monat Hoffnungsträger der Sozialdemokraten für die Landtagswahl 2018, schießt scharf. "Von den VP- Innenministern aus Niederösterreich, von Ernst Strasser bis Wolfgang Sobotka, gab es nur Versprechen, die nicht gehalten wurden", wettert der Ex- Polizeigeneral. 1500 zusätzliche Polizisten seien nötig, um den Bürgern ein gutes Sicherheitsgefühl zu geben.

Die VP- Zentrale reagiert mit einem Tipp: "Schnabl sollte öfter die ,Krone‘ lesen. Die hat groß über den Sicherheitspakt für Niederösterreich berichtet", so Parteisprecher Bernhard Ebner. Landeschefin Mikl- Leitner hat erst zu Monatsbeginn die Aufstockung der Zahl der Polizeidienstposten mit Minister Sobotka vereinbart.

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung