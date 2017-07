Frischluft nur stundenweise: Frau (55) verzweifelt

Im Winter kalt und im Sommer heiß sowie stickig, so beschreibt Siegrid W. ihr Leben in einer Wohnhausanlage in Maissau im Bezirk Hollabrunn. Nach Protesten von Mitbewohnern wurde die Laufzeit der Wohnraumlüftung auf sechs Stunden reglementiert, was jedoch bei der 55- Jährigen starke Kopfschmerzen auslöst.