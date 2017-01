Falsche EVN- Techniker wollen ins Haus kommen

Anfragen von Kunden wegen plötzlicher Zähler- Ablesungen ließen in der EVN- Zentrale die Alarmglocken schrillen. Zumindest sechs Fälle sind protokolliert, in denen als EVN- Techniker getarnte Kriminelle Hausbesitzer überrumpeln wollten. "Wenn Mitarbeiter von uns die Zählerstände ablesen kommen, melden sie sich zuvor schriftlich an", erklärt Konzernsprecher Stefan Zach. Zudem würden sie in einem EVN- Auto vorfahren, Jacken mit Firmenlogo tragen und einen entsprechenden Ausweis vorzeigen können. Bei den falschen Technikern dürfte es sich um Trickdiebe handeln, die versuchen, ins Haus zu gelangen. Zach: "In solchen Fällen gleich die Polizei rufen!"

Auch mit einer weiteren Masche bereiten Kriminelle Beutezüge im Wein- und im Waldviertel vor. Telefonisch geben sie sich als Berater von Stromversorgern aus - und wollen wissen, ob der Hausbesitzer in den nächsten Tagen daheim sei. "Vermutlich sind hier Kundschafter von Diebsbanden am Werk", warnt die Exekutive.