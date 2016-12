Bei Flucht auf Verfolger gefeuert

Der Schock sitzt bei den Angestellten eines Großmarktes in Wiener Neustadt tief. Ein - laut Polizei - vermutlicher Ausländer spazierte vor dem Heiligen Abend in das Geschäft und setzte einer Kassierin eine Schreckschusspistole an die Brust. Er forderte den Inhalt der Kassa, zu diesem Zeitpunkt mehr als 8000 Euro. Die Frau übergab ihm die Beute wortlos. Als ihr ein Kollege zu Hilfe kommen wollte, gab der bewaffnete Kriminelle einen Warnschuss ab und flüchtete Richtung Parkplatz. Dabei nahm ein weiterer Mitarbeiter des Großmarktes die Verfolgung auf. Neuerlich griff der Räuber zur Waffe und schoss in die Luft, vor Schreck ließ der couragierte Angestellte vom Flüchtigen ab. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung der örtlichen Polizei verlief bislang erfolglos. Der Täter ist vermutlich längst über alle Berge.

Die dürftige Täterbeschreibung skizziert den Mann als knapp 185 Zentimeter groß, schlank und sportlich. Er trug eine gelbe Regenjacke mit reflektierenden Streifen - diese könnte weiteren Zeugen aufgefallen sein. Hinweise zu dem Räuber direkt an die Kriminalpolizei in Wiener Neustadt unter der Nummer: 059/ 133 - 37 - 3333.