Zwölfjähriger mit Cousin (8) auf Mofa erwischt

Zwei Burschen, die ohne Helm und Nummerntafel mit einem Mofa unterwegs waren, sind der Exekutive am Donnerstag in Oberösterreich aufgefallen. Als die Beamten den Lenker und seinen Mitfahrer anhielten, blickten die Polizisten in besonders junge Gesichter: So saß am Steuer des Mofas ein Zwölfjähriger, am Sozius hatte sein acht Jahre alter Cousin Platz genommen.