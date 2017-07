Zwölfjährige Schülerin aus Vorarlberg vermisst

Seit Donnerstag wird die zwölf Jahre alte Anelia Stamenova in Vorarlberg vermisst. Die Schülerin hatte am frühen Abend die elterliche Wohnung in Feldkirch verlassen, ist seither wie vom Erdboden verschluckt und auch per Handy nicht mehr erreichbar. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.