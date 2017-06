Zwölf Helikopter und 200 Soldaten bei Großübung

An der Übung nehmen das Jägerbataillon 25 und das Jagdkommando teil, gab das Verteidigungsministerium am Sonntag bekannt. In den beiden Wochen kann es - ausgenommen am Wochenende - in den Bezirken Baden, Wiener Neustadt, Oberwart und Völkermarkt zu erhöhter Lärmentwicklung kommen.

Herkules-Transportmaschine Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Übungen auch in der Nacht möglich

Trainingsflüge können laut Bundesheer auch außerhalb der normalen Dienstzeit sowie in der Nacht erfolgen. Man sei bemüht, jede Beeinträchtigung der Lebensqualität zu vermeiden, und ersuche alle Betroffenen um Verständnis.

Soldaten des Jagdkommandos des Österreichischen Bundesheeres während einer Übung in Zeltweg. Foto: APA