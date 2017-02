Zweites Todesopfer nach Feuer in Studentenheim

Das Feuer war am 28. Jänner gegen 11.15 Uhr im ersten Obergeschoß des Hauses in der Defreggerstraße ausgebrochen, in dem sich auch ein Studentenheim befindet. Die Flammen hatten sich rasch über die gesamte Wohnung bis in das Stiegenhaus ausgebreitet.

Laut Ermittlungen soll die 19- Jährige versucht haben, vom oberen Stock über das Stiegenhaus zu flüchten. Dabei dürfte sie gestürzt sein. Die Bewusstlose wurde von Feuerwehrmännern mit schwersten Verbrennungen geborgen und zunächst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Anschließend wurde sie in die Spezialklinik nach München verlegt.

Brand durch Kerze oder Zigarette?

Die Ermittler hatten Fremdverschulden ausgeschlossen. Auch ein technisches Gebrechen soll nicht infrage kommen. Vielmehr gingen sie davon aus, dass das Feuer im Bereich des Esstisches bzw. der Eckbank in der Küche des 84- jährigen Brandopfers seinen Anfang genommen hatte.

Ob das Hantieren mit einer Kerze bzw. einer Zigarette dafür verantwortlich gewesen sein könnte, könne wegen des Zerstörungsgrades nicht mehr gesagt werden, hieß es. Vier weitere Studenten im Alter von 22 bis 28 Jahren wurden mit leichten Verletzungen gerettet und ambulant in der Innsbrucker Klinik versorgt.