Zweiter großer Shop auf Wiener "Mahü" vor dem Aus

Wie es mit der Einrichtungskette Butlers, die immerhin in Österreich acht Geschäfte betreibt, weitergeht, steht noch nicht fest. Ein Sanierungsplanantrag sei noch nicht eingebracht worden. Es sei derzeit nicht klar, ob eine Fortführung angedacht ist. Die nunmehrige Insolvenz betrifft alle Filialen, hieß es beim Insolvenzverwalter in Deutschland.

Knapp 113.000 Euro Verlust: 100 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Die Butlers Handel GmbH in Wien, an der sämtliche Österreich- Betriebsstätten hängen, hat im Jahr 2015 laut Firmenbuch 12,8 Mio. Euro umgesetzt und knapp 113.000 Euro Verlust gemacht. Butlers hatte am 27. Jänner in Köln einen Insolvenzantrag gestellt, Ende März wurde das Verfahren eröffnet. Insolvenzverwalter Jörg Bornheimer will bis Ende Juni 19 unrentable Standorte schließen. Rund 100 der 900 Mitarbeiter verlieren ihren Job. 75 deutsche Filialen sollen bestehen bleiben.

Probleme auf der Wiener "Mahü" seit Verkehrsberuhigung

Dass der Shop in der Mariahilfer Straße bald leer stehen wird, ist sicher auch auf die Gesamtproblematik der Straße zurückzuführen. Mit Stichtag Anfang Jänner standen elf Shops leer. Die Wirtschaftskammer sah schon damals dringenden Handlungsbedarf. Fakt ist, seit der Verkehrsberuhigung leidet die Einkaufsstraße an einem Rückgang kaufkräftiger Kunden. Damit der Boulevard wieder zu alter Stärke zurückfindet, forderte Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck schon Anfang Dezember zum wiederholten Mal Demozonen für Wien. Zusätzlich pocht er auf die Tourismuszone.

Wie berichtet, wurde im Advent an drei von vier Einkaufssamstagen auf der Straße demonstriert - zum Leidwesen der Geschäftsleute. "Es war eine Katastrophe. Bei manchen Unternehmern brach der Umsatz um 70 Prozent ein", so ein Sprecher der Kammer damals.