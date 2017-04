Zweite Festnahme nach Lkw- Anschlag in Stockholm

Nach dem Lkw- Anschlag in Stockholm hat die Polizei am Sonntag eine zweite Person unter Terror- und Mordverdacht festgenommen. Details zu der Festnahme wollte die Behörde zunächst nicht bekannt geben. Einen 39- jährigen Usbeken hatten die Ermittler bereits am Freitagabend festgenommen , nachdem ein Lastwagen in einer großen Einkaufsstraße in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast war. Vier Menschen starben.