Zweijähriger nach Teichunfall im Spital gestorben

Drei Tage bangten die Eltern des zweijährigen Niko, der - wie berichtet - in Pram in Oberösterreich in einen Fischteich gefallen war. Die Reanimation glückte, doch Niko war zu lange unter Wasser gewesen. Am Freitag starb der Bub im Krankenhaus. Gute Nachrichten gibt's dagegen für jene 15- Jährige, die von ihrer elfjährigen Schwester gerettet worden war.