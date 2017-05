Zweijährige Tochter nach "Wrestling- Angriff" tot

Wegen des Todes ihrer gemeinsamen zweijährigen Tochter sind eine 19- jährige Frau und ihr 24- jähriger Freund im US- Bundesstaat Missouri verhaftet worden. Laut Polizei wurde die kleine Addie vom Vater so schwer misshandelt, dass sie wenig später ihren Verletzungen erlag. Wie der lokale Sender "Fox2Now" berichtete, hatte der 24- Jährige "Wrestling- Bewegungen" an dem Kind ausgeführt.