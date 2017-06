Zwei weitere Anzeigen wegen Sexattacken in Linz

"Er hat mich in Linz vergewaltigt", zeigte vor einer Woche ein 16- jähriges Mädchen in Steyr bei der Polizei an. Genau an dem Tag, als in der Nähe ein Slowake (38) eine Frau in einer Tiefgarage vergewaltigt haben soll, und eine Woche, nachdem zwei Südländer eine 18- Jährige in einem Keller missbraucht haben sollen. Der Slowake ist gefasst, die zwei brutalen Peiniger sind flüchtig.

Bilder von Überwachungskamera gesichtet

Den mutmaßlichen Angreifer der 16- Jährigen konnten Ermittler auf den Bildern einer Überwachungskamera am Linzer Bahnhof finden. Dort verabschiedet sich das mutmaßliche Opfer mit einem Busserl von ihm. Und zwei Freundinnen und zwei weitere junge Asylwerber sind zu sehen. Die drei Mädchen waren mit ihnen in der Unterkunft in der Linzer Innenstadt gewesen, dort sei es zum Sex gekommen - ob freiwillig oder unfreiwillig, wird jetzt ermittelt.

Eine weitere versuchte Vergewaltigung wird aus der Wiener Straße in Linz gemeldet. Hier zeigte eine Thailänderin, eine ehemalige Prostituierte, einen Übergriff an - die Polizei prüft auch, inwieweit es um eine Sex- Dienstleistung gegangen ist, und ob man eventuell über Preis und Leistung uneins war.

Frauenbeauftragte schweigt sich aus

Die Aufregung um die nicht bekannt gegebenen Vergewaltigungen lässt die Linzer Frauenbeauftragte Jutta Reisinger kalt, sie ließ auf "Krone"- Anfrage ausrichten, dass sie dazu nichts sagen wolle.

Markus Schütz, Kronen Zeitung