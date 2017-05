Zwei Vermisste: Tiroler Bergsteiger tot gefunden

In Salzburgs Bergen sind seit Dienstag zwei Bergsteiger vermisst worden. In den Leoganger Steinbergen kehrte ein 28- Jähriger nicht von einer Tour auf das Birnhorn zurück. Hilfsmannschaften fanden den abgängigen Tiroler schließlich am Mittwochvormittag, konnten ihn aber nur mehr tot bergen. Nach einem weiteren Vermissten, einem 47- jährigen Oberösterreicher, der in dem Untersberg nahe der Landeshauptstadt abstürzte, wird noch gesucht.