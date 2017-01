Zwei Tote bei Lawinenabgang in Salzburg

Bei gleich zwei Lawinenabgängen in Salzburg sind am Sonntag mehrere Menschen verschüttet worden. Laut der Bergrettung wurden vier Wintersportler im Bereich der Seekarscharte bei Krimml von den Schneemassen mitgerissen und unter ihnen begraben - zwei Tschechen kamen dabei ums Leben. In Neukirchen am Wildkogel wurde ebenfalls ein Alpinist von einer Lawine erfasst.