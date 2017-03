Zwei Tote bei Explosion in Tiroler Kfz- Betrieb

Bei einer Explosion in Stams in Tirol sind am Freitagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Detonation trug sich in einer Halle eines Kfz- Betriebes zu, die Ursache ist noch völlig unklar. Helfer der Feuerwehr, der Polizei sowie der Rettung standen mit über 35 Mann im Einsatz, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.