Zwei Terrorverdächtige in Frankreich verhaftet

Innenminister Matthias Fekl bezeichnete die beiden Festgenommenen, die "in den kommenden Tagen einen Anschlag auf französischem Boden geplant" hätten, als "radikalisierte Männer" im Alter von 23 bzw. 29 Jahren. Die Formulierung "radikalisierte Personen" wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt. Nähere Angaben zu dem geplanten Anschlag machte Fekl nicht, die Ermittlungen würden noch andauern.

Diese beiden Männer stehen unter Terrorverdacht. Foto: AP, AFP

Foto: AFP

Hollande: "Bemerkenswerter Erfolg"

Präsident Francois Hollande sprach von einem "bemerkenswerten Erfolg" der Sicherheitsbehörden. Die rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen und das Umfeld des parteilosen Kandidaten Emmanuel Macron bestätigten der Nachrichtenagentur AFP, ihren Sicherheitsdiensten seien am vergangenen Donnerstag Fotos der beiden Verdächtigen übergeben worden.

Frankreichs Präsident Francois Hollande Foto: AFP

Bei den konservativen Republikanern von Francois Fillon hieß es, seine Sicherheitsleute seien am Freitag über "erwiesene Risiken" für den Kandidaten informiert worden. Demnach verstärkte das Innenministerium die Sicherheitsvorkehrungen für eine Wahlkampfveranstaltung Fillons im südfranzösischen Montpellier an diesem Tag. Eingesetzt wurden unter anderem Scharfschützen.

Innenminister: "Terrorrisiko höher als je zuvor"

In Frankreich wird am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl abgehalten. Sie findet wegen der Anschlagsgefahr unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Gleiches gilt für die Wahlkampfveranstaltungen. Das Terrorrisiko bleibe "höher als je zuvor", warnte Innenminister Fekl. Bei den beiden Wahlrunden am 23. April und 7. Mai werden mehr als 50.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz sein.

Die Polizei ist in Frankreich in erhöhter Alarmbereitschaft. Foto: AFP

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge mit insgesamt 238 Todesopfern getroffen. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 gilt in dem Land der Ausnahmezustand.