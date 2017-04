Zwei Sexattacken mit K.- o.- Tropfen: Täter gefasst

Der Verdächtige soll am 11. März gegen 4 Uhr in einem Lokal einer Frau besagte Drogen verabreicht, sie in einen Raum gesperrt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Als ihr Freund das Lokal betrat, ließ der mutmaßliche Täter von ihr ab und suchte das Weite.

Ein Jahr zuvor im selben Lokal zugeschlagen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der amtsbekannte 47- Jährige bereits vor einem Jahr - am 7. April 2016 - einer jungen Frau im selben Lokal K.- o.- Tropfen untergejubelt hatte. Danach dürfte er sein wehrloses Opfer vergewaltigt haben. Beide Frauen erlitten bei den brutalen Übergriffen Verletzungen. Der verdächtige 47- Jährige wurde am 24. März festgenommen und sitzt in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.

Hinweise erbeten!

Die Ermittler befürchten, dass es noch weitere Opfer des Mannes geben könnte. Sie ersuchen diese sowie mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Ottensheim unter der Telefonnummer 059133/4337 zu melden. Angaben werden auf Wunsch vertraulich behandelt.