Zwei Polizisten von tobendem 21- Jährigen verletzt

Zum Unfall kam es gegen 20.30 Uhr in der Siebeckstraße. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde die Situation sofort hitzig, der 21- Jährige ging sofort mit Faustschlägen auf die Beamten los. Er musste daraufhin noch vor Ort festgenommen werden. Doch dabei blieb es nicht.

Als der junge Mann im Rettungswagen von den Einsatzkräften aufgrund des vorangegangenen Unfalls untersucht werden sollte, rastete der Verdächtige ein weiteres Mal völlig aus. Er trat gegen die Seitenwand des Fahrzeugs, sprang danach aus dem Wagen und versuchte, die Flucht zu ergreifen.

Polizist erlitt Brustkorbprellung

Weit kam er allerdings nicht, die Beamten konnten den 21- Jährigen rasch einholen, daraufhin reagierte der Tobende jedoch erneut mit Fußtritten und Schlägen. Ein Polizist erlitt dabei eine Prellung am Brustkorb und konnte den Dienst nicht weiter fortsetzen. Auch der zweite Beamte trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon.

Der rabiate 21- Jährige konnte ein weiteres Mal überwältigt werden, doch selbst danach beruhigte sich der junge Mann nicht und bedrohte die Polizisten in "wüster Manier mit dem Umbringen", wie die Polizei am Sonntag vermeldete. Der 21- Jährige befindet sich in Haft.