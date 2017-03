Zwei Motorradfahrer bei Unfall ums Leben gekommen

Die Motorradsaison 2017 hat kaum begonnen, schon ist ein Drama mit gleich zwei toten Bikern zu vermelden: Zwei Männer, laut ersten Informationen der Polizei ein Burgenländer aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein Ungar, kamen am Dienstagnachmittag bei einem Crash zwischen Weiden und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben.