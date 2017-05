Zwei Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Zu dem fatalen Zusammenstoß kam es in einer langgezogenen Kurve, kurz vor der Einmündung in die L120 auf der Straße von Langenlebarn nach Königstetten. Ein Großeinsatz an Rettungskräften sowie zwei Rettungswägen und zwei Notarzthubschrauber - C2 aus Krems und C9 aus Wien - war die Folge.

Drei Notärzte und mehrere Sanitäter kämpften um die Leben der beiden Biker. Sie wurden schließlich mit schwersten Verletzungen in das Krankenhaus nach Wien und Krems geflogen.

Foto: BFKDO Tulln/ St. Öllerer

Treibstoff fing Feuer

Eine der Maschinen fing durch den auslaufenden Treibstoff nach der Kollision Feuer. Ein zu Hilfe kommender Passant konnte den Brand eindämmen, bis die Feuerwehr Königsstetten, die mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort war, das Feuer löschte.

Foto: BFKDO Tulln/ St. Öllerer

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die Motorräder und die Wrackteile die auf einer Länge von siebzig Meter verstreut waren von der Feuerwehr geborgen. Die Landesstraße war zwei Stunden gesperrt und eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

Foto: BFKDO Tulln/ St. Öllerer

