Zwei- Meter- Phallus neben Kreuzweg sorgt für Wirbel

Laut dem Antiquitäten- Millionär Jürgen Hesz, dem die sogenannte "Russenvilla" am Kalvarienberg in Traunkirchen (Bezirk Gmunden) gehört, ist die Statue rund 2000 Jahre alt und ein Fruchtbarkeitssymbol aus hellenistischer Zeit. Er habe sie laut einem ORF- Bericht dort schon vor Monaten aufgestellt. Laut Bürgermeister Christoph Schragl wurde der Phallus aber erst am Freitag aufgestellt.

Ortsansässige vermuten, dass sie nicht zufällig neben dem Kreuzweg steht. Hintergrund könnten Streitigkeiten um die Errichtung eines vom Eigentümer geplanten Kunstspeichers sein. Diesen hat der Gemeinderat abgelehnt.

"Gläubige fühlen sich gestört"

An dem aufrecht stehenden Penis müssen nun wohl oder übel die Teilnehmer des traditionellen Traunkirchner "Antlaß- Singens" in der Nacht auf Freitag sowie jene der Karfreitagsprozession vorbeiziehen. "Einige fühlten sich in der Ausübung ihres Glaubens gestört", so Schragl gegenüber dem ORF. Daher wurde von Gemeindemitarbeitern mittlerweile sogar ein Sichtschutz zwischen dem Kreuzweg und der Statue angebracht.

Der Eigentümer von Villa und Stein- Penis bestreitet, der Gemeinde eins auswischen zu wollen: Er findet vielmehr, dass ihm der Tourismusverband "eine Plakette verleihen" sollte, weil der Ort im Salzkammergut durch seine Aktion im Gespräch bleibe.