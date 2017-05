Zwei- Meter- Hüne sticht Tante Messer in den Hals

Zur Messerattacke kam es am 14. Mai in der Billrothstraße. Der Verdächtige war bei seiner Tante zu Besuch und stach plötzlich aus noch ungeklärten Gründen auf sie ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch der Ehemann des Opfers in der Wohnung, allerdings in einem anderen Raum. Der 77- Jährige hörte Schreie und eilte hinzu, doch da hatte der 1,99 Meter große Verdächtige - er ist obdachlos - bereits die Flucht angetreten.

Eine Fahndung nach dem 59- Jährigen blieb bislang ergebnislos, weshalb nun per Foto nach ihm gesucht wird. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann weiterhin gefährlich ist, hieß es seitens der Polizei.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310- 25100 erbeten.