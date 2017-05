Zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Gleich zu zwei schweren Arbeitsunfällen mit Baumaschinen ist es am Donnerstag in Wien gekommen: Am Vormittag wurde ein 49- Jähriger auf einer Baustelle von einem Bagger in Döbling überrollt. Nur wenige Stunden später stürzte ein Arbeiter (41) in Favoriten mit einem Muldenkipper in eine Baugrube. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.