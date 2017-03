Zwei Kinder beinahe in Teich ertrunken - gerettet

Das kleine Mädchen war am Nachmittag in den Teich hinter dem Kurzentrum Oberlaa gefallen und drohte zu ertrinken. Der Neunjährige, der die Situation beobachtet hatte, wollte der Ertrinkenden sofort zu Hilfe eilen. "Der Bub sprang in den Teich und versuchte, das Mädchen zu retten", sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Er geriet bei seinem heldenhaften Bergungsversuch aber schnell selbst in große Schwierigkeiten. "Der Bub hat wohl nicht damit gerechnet, wie schwer seine Kleidung wird, wenn sie mit Wasser vollgesogen ist. Er drohte ebenfalls zu ertrinken", berichtete der Sprecher weiter.

Zwei Männer kamen zur Hilfe

Das dramatische Geschehen wurde von mehreren Passanten beobachtet. Ein Familienvater und ein pensionierter Polizeibeamter zögerten keine Sekunde und sprangen in den Teich, um das Mädchen und den Bursch zu retten. "Die Lage war recht dramatisch. Die Helfer haben berichtet, dass die beiden Kinder immer wieder komplett untergegangen sind", so Keiblinger.

In diesem Teich drohten die Kinder zu ertrinken. Foto: Polizei Wien

Nachdem die Männer die Kinder ans rettende Ufer gebracht hatten, brachte man sie in ein nahe gelegenes Lokal und wärmten sie, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Schüler seien aber so unterkühlt gewesen, dass die Polizisten die Kinder ins Dienstauto setzten, die Heizung voll aufdrehten und sie zusätzlich in Uniformjacken wickelten.

Großmutter ahnungslos

Das kleine Mädchen war in Begleitung seiner Großmutter im Kurpark gewesen, die eigentlich auf das Kind hätte aufpassen sollen. Doch die Frau bekam von den höchst dramatischen Geschehnissen nichts mit. Polizisten mussten sie im Kurpark Oberlaa erst ausfindig machen. Sie wurde angezeigt.