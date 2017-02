Zwei Deutsche in Australien tot aufgefunden

Das Paar, das sich seit Anfang Februar in Australien aufgehalten hatte, war seit dem Wochenende vermisst worden. Zuvor hatte ein Ranger gemeldet, dass das in dem abgelegenen Naturpark geparkte Auto der beiden seit Tagen nicht bewegt worden war.

Die genaue Todesursache stand am Dienstag noch nicht fest. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es bisher nicht. Vermutet wird, dass sich die beiden in dem Naturpark verirrt hatten und die Strapazen dann nicht überstanden. In der Region werden derzeit Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr gemessen.