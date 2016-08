Zwei Bergsteiger in Salzburg in den Tod gestürzt

Zum ersten tödlichen Unglück kam es in Abtenau im Tennengebirge. Ein Paar aus Deutschland hatte die Nacht auf der Laufener Hütte verbracht. Beim Abstieg ins Tal am Samstagvormittag kam es dann im Bereich der Wandalm zum tödlichen Absturz. Der 42- Jährige fiel rund 100 Meter in die Tiefe. Die Helfer konnten für den Verunglückten jedoch nichts mehr tun, er war bereits tot. Die Leiche lag in unwegsamem Gelände. Zur Bergung musste der Polizeihubschrauber "Libelle" alarmiert werden.

Keine zwei Stunden später ging auch ein Notruf aus Leogang ein. Dort waren drei Einheimische am Mitterhorn in den Leoganger Steinbergen unterwegs. Im Bereich der Hainfeldscharte stürzte dann ein 53- Jähriger aus bisher nicht bekannter Ursache ebenfalls rund 100 Meter weit ab. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die "Libelle" wurde nach dem Einsatz in Abtenau gleich nach Leogang zur Bergung des Toten beordert, so ein Polizeisprecher.