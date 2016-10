Zuschauerrekord bei CL- Debüt der Sturm- Frauen

Die bisherige Bestmarke von 1255 Zuschauern, aufgestellt bei der CL- Partie zwischen Neulengbach und Tyreso (SWE) im März 2014, wurde damit spielend übertroffen.

An einer dominanten Vorstellung der Schweizerinnen gegen die von Ex- ÖFB- Teamkicker Markus Hiden betreuten Grazerinnen änderte das freilich nichts. In der 71. Minute musste Sturms Irina Wurzinger zudem mit Rot vom Platz.

Markus Hiden Foto: GEPA

Die kanadische Teamstürmerin Adriana Leon trat mit einem Triple (2., 32., 67.) in Erscheinung. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in Zürich.

Das Ergebnis:

Sturm Graz - FC Zürich 0:6 (0:2)

Merkur- Arena, 1835 Zuschauer

Tore: Leon (2., 32., 67.), Franssi (63.), Kuster (72./Elfmeter), Humm (91.)

Rote Karte: Wurzinger (72./Torraub/Sturm)