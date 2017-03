"Zusammenleben in Europa steht auf der Kippe"

Angesichts der politischen Turbulenzen in der Türkei und des provokanten Auftretens von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Minister gegenüber Deutschland und Österreich hat die "Krone" am Donnerstag Karin Kneissl in den Newsroom geladen. Die Nahostexpertin analysiert im Gespräch mit Gerhard Koller die Lage in der Türkei und das Verhalten Erdogans. Den Status der derzeitigen Beziehungen zur EU bringt Kneissl folgendermaßen auf den Punkt: "In Europa steht unser gesellschaftliches Zusammenleben auf der Kippe!"