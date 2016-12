Zusätzlicher Wahltag soll Briefwahl eindämmen

Schieder hatte zu den Feiertagen eine "Eindämmung" der Briefwahl durch die anstehende Wahlrechtsreform angekündigt. Die Briefwahl könne "nur gelinderes Mittel für jene sein, die nicht persönlich die Möglichkeit haben, die Stimme abzugeben", so der SPÖ- Klubchef. Als Alternative denkt Schieder an einen zusätzlichen vorgezogenen Wahltag.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder Foto: APA/Hans Klaus Techt

ÖVP "selbstverständlich" für zweiten Wahltag

Zustimmung kommt nun von ÖVP- Klubobmann Lopatka. Die ÖVP sei "selbstverständlich" für den zweiten Wahltag, sagte Lopatka am Dienstag im Ö1- "Mittagsjournal". Schieders Begründung, dass damit die Briefwahl eingedämmt werden soll, wollte er jedoch nicht kommentieren. Er kenne den Vorschlag nicht. An sich sei die ÖVP aber für eine "niedrige Hürde", um an Wahlen teilnehmen zu können.

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Dass durch den vorgezogenen Wahltag alleine die Zahl der Briefwähler reduziert wird, glaubt Lopatka angesichts der Erfahrungen in der Steiermark nicht. Dort sei der zusätzliche Termin zwar gut angenommen worden, trotzdem sei die Zahl der Briefwähler nicht zurückgegangen, sondern die jener, die am eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgeben.

FPÖ über Schieder- Ansage erfreut

Die FPÖ hatte schon am Montag Schieders Pläne ausdrücklich unterstützt. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, so der freiheitliche Generalsekretär Harald Vilimsky. Das derzeitige System sei fehler- und missbrauchsanfällig. Im Zentrum der Überlegungen einer Wahlrechtsreform müsse das Ziel stehen, ein freies, geheimes und persönliches Wahlrecht für jeden Wahlberechtigten zu gewährleisten, so Vilimsky. Die Briefwahl könne hier auch nach Ansicht der FPÖ nur die Ausnahme sein.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky Foto: APA/Robert Jäger

Grüne sehen "nicht zu unterschätzende Fehlerquelle"

Als Fan der Briefwahl präsentierten sich indessen die Grünen. Von einem "Erfolgsmodell" sprach der Abgeordnete Dieter Brosz. Eine Beschränkung hielte er für einen "demokratiepolitischen Rückschritt". Vorsichtig ist er bezüglich der Etablierung von Vorwahlterminen. Da müsste sichergestellt werden, dass die dort abgegebenen Stimmen über einen längeren Zeitraum in den Wahllokalen so aufbewahrt werden, dass eine Manipulation unmöglich wäre: "Das wäre bei Tausenden Wahllokalen in Österreich erneut eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle", so der Grün- Mandatar.

Der grüne Abgeordnete Dieter Brosz Foto: APA/Helmut Fohringer