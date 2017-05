Zunächst sonnig und heiß, ab Dienstag gewittrig

Der Montag ist nochmals sehr sonnig und warm. Es zeigen sich aber auch schon ein paar hohe Schleierwolken am Himmel, und auch über dem Bergland entstehen mehr Quellwolken als zuletzt. Lokal können sich sogar einzelne Wärmegewitter entladen, bevorzugt am Alpenhauptkamm von Vorarlberg bis nach Oberkärnten. Insgesamt ist die Gewitterneigung aber noch gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen reichen von sechs bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen von 25 bis 32 Grad.

Am Dienstag scheint zunächst wieder verbreitet die Sonne. Im Westen bilden sich allerdings rasch teils hochreichende Quellwolken und später auch Regenschauer und Gewitter. Am Nachmittag können sich dann generell im Berg- und Hügelland lokale, kräftige Wärmegewitter entwickeln. Sonnig, heiß und trocken bleibt es über dem Flachland. Frühtemperaturen erreichen Temperaturen von zehn bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen erwarten uns mit 25 bis 33 Grad, wobei es im Osten am wärmsten wird.

Am Mittwoch wird es im ganzen Land unbeständiger. Schon in den Morgenstunden kommt es im Westen noch zu einigen Regenschauern, die aber bald abklingen und es deswegen vorerst noch recht sonnig werden kann. Weiter im Osten und Süden scheint zunächst einmal länger die Sonne. Ab den Mittagsstunden kommt es überall zu verstärkter Quellwolkenbildung und ab dem Nachmittag muss verbreitet mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Frühtemperaturen reichen von 14 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen werden mit 24 bis 30 Grad prognostiziert.

Die gewitteraktive Zone kommt am Donnerstag im Westen und Süden zu liegen. Von Vorarlberg bis Salzburg und von Osttirol bis ins Südburgenland wird deshalb weiterhin sehr unbeständiges Wetter mit häufigen Regenschauern und Gewittern erwartet. Von Norden her beruhigt sich das Wetter allerdings allmählich und es stellen sich dort stabilere Verhältnisse ein. Nur im Bergland an der Alpennordseite gibt es ein paar Regenschauer, ansonsten wird es von Oberösterreich bis ins Nordburgenland bereits wieder recht freundlich und sonnig. In der Früh erreichen die Temperaturen zwölf bis 18 Grad, nachmittags sollen die Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad liegen.

Von Vorarlberg bis zum Pinzgau kommt es am Freitag nach einem sonnigen Tagesbeginn im weiteren Verlauf zu einigen Regenschauern. Im Süden ist es den ganzen Tag über unbeständig mit vielen Wolken und Regenschauern und vor allem in Kärnten muss dabei auch mit Gewittern gerechnet werden. Wetterbegünstigt ist an diesem Tag hingegen die Osthälfte des Landes. Dort zeigen sich meist nur ganz wenige Wolken, in vielen Regionen verläuft der Großteil des Tages sogar wolkenlos. Zu Tagesbeginn weht überall nur schwacher Wind, tagsüber legt der Wind, der überwiegend aus nördlichen Richtungen kommt, an der Alpennordseite dann ein wenig zu. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad, Höchstwerte reichen von 21 bis 28 Grad.