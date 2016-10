Zum Träumen verleitet: Sturm fegt über die Liga!

So oft war man mit hängenden Köpfen aus der Bullen- Arena geschlichen, am Sonntag klappte es endlich mit dem so ersehnten ersten Dreier und Franco Foda. Der Coach war aber nicht so richtig in Feierlaune. "So darfst du mit zwei Mann mehr nicht spielen, wir haben die Salzburger spielen gelassen, waren viel zu passiv, haben leichtfertig die Bälle verloren! Das wäre fast noch ins Auge gegangen, wir haben Glück gehabt, nicht das 1:1 kassiert zu haben."

Foto: GEPA

Günter Kreissl klopfte dem Coach auf die Schulter. "Die Mannschaft hat gefightet, gebissen und gerackert. Salzburg hat unglaublich viel Klasse und Qualität, die können dir auch mit zwei Mann weniger noch weh tun", sagte der Sportchef, der die Bullen für ihren heroischen Kampfgeist in Unterzahl lobte: "Die haben nie aufgesteckt, haben an den Ausgleich geglaubt!"

Ein Blick auf die Tabelle verleitet die schwarzen Knofel schon zum Träumen. Sturm führt sechs Punkte vor Altach, sieben vor Salzburg, gar neun vor Rapid! Doch Christian Gratzei lässt die Kirche im Dorf: "Der Vorsprung könnte schlechter sein", zwinkerte der Goalie, "aber die Saison ist noch sehr lange." Und Deni Alar meinte nach seinem zehnten Saisontor: "Abgerechnet wird nach 36 Runden, es warten noch viele schwere Partien."