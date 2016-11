Zugunglück in Indien: Mindestens 90 Menschen tot

Mindestens 14 Waggons sprangen von den Schienen. Zwei davon wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich die Helfer mit schwerem Gerät Zugang zu den umgestürzten Wagen verschafften. Überall lagen Koffer und anderes Gepäck verstreut. Die umliegenden Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt, rund 30 Krankenwagen eilten zu der Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen. Sonderzüge waren im Einsatz, um die festsitzenden Passagiere wegzubringen.

Viele Passagiere aus dem Schlaf gerissen

Augenzeugen berichteten, wie sie von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen und dann durch die Wucht des Unfalls umhergeworfen wurden. "Der Lärm war ohrenbetäubend", sagte ein Passagier, der an der Unfallstelle mit seiner Familie wartete. "Ich bin glücklich, am Leben zu sein. Aber das war für uns schon eine Erfahrung nahe am Tod."

Regierung will desolate Bahninfrastruktur erneuern

Auf Indiens riesigem Streckennetz kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Millionen Menschen fahren dort täglich mit dem Zug. Im März vergangenen Jahres waren bei einem Zugunglück in Uttar Pradesh 30 Menschen ums Leben gekommen. Auch damals war dort ein Schnellzug entgleist. Die indische Regierung will die Bahn mit Investitionen in Milliardenhöhe sicherer und wirtschaftlicher machen.