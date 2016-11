Zugunglück in Indien fordert über 130 Todesopfer

Bei einem schweren Zugunglück in Nordindien sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 133 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden. Kurz nach 3 Uhr Ortszeit war ein Fernzug im Bundesstaat Uttar Pradesh in der Nähe der Ortschaft Pukhrayan entgleist. Die Retter hofften noch immer, Überlebende zu finden, berichtete der Sender NDTV.