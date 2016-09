Zugunglück fordert Toten und Dutzende Verletzte

Der Regionalzug hatte aus noch ungeklärten Gründen bei seiner Einfahrt in den Bahnhof von Hoboken nicht abgebremst und frontal den Prellbock gerammt. Der Betonpuffer wurde durch den Aufprall in die Höhe geschleudert und brachte das Glasdach über den Gleisen zum Einsturz. Es habe einen Knall gegeben, der sich wie die "Explosion einer Bombe" angehört habe, sagte Michael Larson, ein Angestellter der Verkehrsbehörde von New Jersey, dem Sender CNN.

Foto: APA

Nach seiner Schilderung sei der Zug nach der Kollision mit dem Prellbock weitergefahren, habe eine Lagerhalle durchquert und sei gegen die Wand zum Wartesaal geprallt, wo er dann stehen blieb. Der vordere Waggon sei zur Hälfte zusammengedrückt worden, das Dach des Zuges sei auf die Sitze herabgestürzt.

Passagiere "herumgeflogen"

Auch Jim Finan, ein Berufspendler, der sich im Zug befand, sagte gegenüber CNN: "Wir haben nie abgebremst." Der Zug sei direkt in den Prellbock hineingefahren. Die Passagiere, die gestanden wären, seien nach dem Aufprall "herumgeflogen". Er habe viele Menschen mit Kopfverletzungen gesehen. Im Zug habe Panik geherrscht, Passagiere hätten versucht, die Fenster zu zerschlagen.

Unglücksursache unklar

Die Sprecherin der Verkehrsbehörde von New Jersey, Jennifer Nelson, teilte mit, mehr als 100 Menschen seien verletzt worden, viele davon schwer. Etwa 250 Menschen hätten sich in dem Zug befunden. Der Zugführer sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie schwer seine Verletzungen sind, blieb zunächst unklar, ebenso wie die Ursache des Unglücks.

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten, Polizisten und anderen Rettungskräften war am Bahnhof im Einsatz. Der Zugverkehr in Hoboken wurde vorläufig eingestellt. Die Stadt liegt direkt gegenüber dem New Yorker Stadtteil Manhattan auf der anderen Seite des Hudson- Flusses.