Zugedröhntes Drogenpaar schläft an Tankstelle ein

Erschütternde Szenen haben sich am Donnerstag an einer Tankstelle im US- Bundesstaat Florida abgespielt: Die Polizei wurde zu einem Auto gerufen, in dem zwei offensichtlich mit Drogen völlig zugedröhnte Erwachsene auf den Vordersitzen eingeschlafen waren. Ein 18- monatiges Baby und ein fünf Jahre altes Kind befanden sich mutterseelenallein auf dem Rücksitz.