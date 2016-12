Zug fing Feuer: 100 Passagiere evakuiert

Der Zug befand sich auf dem Weg nach Wörgl in Tirol, als es um 20.40 Uhr zu dem Zwischenfall kam. Da in der Lok der Alarm für "Heißläufer" losging, hielt der Zugführer am Regionalbahnhof in Elsbethen an. Zuerst wies er aber noch geistesgegenwärtig alle Fahrgäste an, auszusteigen.

"Das war eine blaue Flamme"

Dann schnappte sich der Lokführer einen Feuerlöscher und suchte nach der überhitzten Bremse. Die hatte er wegen des dichten Rauchs rasch gefunden. "Das war eine blaue Flamme", erinnerte er sich später. Der ÖBB- Mitarbeiter versprühte den gesamten Feuerlöscher- Inhalt, die zu Hilfe gerufene Feuerwehr musste nur noch nachlöschen.

Strecke gesperrt

In der Zwischenzeit wurden die rund 100 Passagiere mit Bussen zum Hauptbahnhof in Salzburg gebracht. Die Zugstrecke war knapp eine Stunde gesperrt, die havarierte Garnitur wurde von einem Hilfszug abgeschleppt und in die Werkstatt gebracht.