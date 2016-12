Zug entgleist: Fünf Tote bei Inferno in Bulgarien

Bei einem verheerenden Zugunglück sind in Bulgarien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, 29 wurden verletzt. Allerdings suchen Feuerwehrleute unter den Trümmern eingestürzter Häuser in dem Dorf Hitrino, das durch Explosionen massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde, nach weiteren Opfern. Ein Güterzug mit Gastanks entgleiste Samstagfrüh, zwei der 24 Tanks flogen in die Luft. Ein Drohnenvideo zeigt das Ausmaß der Zerstörung.